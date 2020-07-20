2020-07-20T04:17:55+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда на Приморье обрушится сильный ливень с грозами

По уточненным прогнозам, удара стихии следует ждать в южных районах края уже утром
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Ливни накроют южную часть Приморья уже утром и постепенно будут смещаться на север краяЛивни накроют южную часть Приморья уже утром и постепенно будут смещаться на север краяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики уточнили, когда в Приморье начнутся проливные дожди, сопровождаемые грозами. По уточненным прогнозам уже утром, 20 июля, в южный районах края начнется сильный дождь. Постепенно грозовой фронт будет смешаться на север.

Так, согласно прогнозу, уже днем 20 июля в западных и центральных районах края пройдут сильные дожди с грозами, а в ночь на 21 июля стоит ждать ухудшения погоды и в восточных районах Приморья. Синоптики прогнозируют дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее, местами очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Ливни будут сопровождаться сильным ветром, порывами до 23 метров в секунду. Высота волны в заливе Петра Великого может достигать 2,5 метров.

Впрочем, уже утром, 21 июля, непогода отступит с территории Приморья, а на смену проливным дождям и шквалистому ветру придет жаркая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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