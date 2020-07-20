2020-07-20T04:30:46+03:00
Общество

Почта России напоминает о полезных сервисах для путешественников

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Почта России рекомендует клиентам, отправляющимся в отпуск, пользоваться мобильным приложением, чтобы не пропустить поступление письма или посылки. Для получения юридически значимой корреспонденции независимо от места нахождения можно бесплатно подключить сервис электронных заказных писем.

Электронные заказные письма имеют такую же значимость, что и обычные бумажные письма. Для того, чтобы получать электронные заказные письма от судов, ГИБДД и других государственных ведомств, нужно отметить свое согласие на сайте Госуслуг или на сайте Почты России zakaznoe.pochta.ru. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется. В любой момент их можно будет прочитать в мобильном приложении Почты России.

«В качестве основного помощника наши постоянные клиенты выбирают мобильное приложение Почты России, что позволяет уйти от ожидания бумажных уведомлений и получить поступившую почту без личного посещения почтовых отделений», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Мобильное приложение не только уведомит о поступлении мелкого пакета или посылки и срока хранения, но предложит выбрать удобный день для доставки почтового отправления на дом. Если возможности получить ожидаемую почту нет, то следует перед отъездом принести в отделение Почты России заявление на платное продление хранения. Продлить хранение возможно до 2 месяцев.

Срок хранения почтовых переводов, письменной корреспонденции, международных мелких пакетов и посылок составляет 30 дней. Письма и уведомления с отметкой «судебное» хранятся в почтовом отделении 7 дней.

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