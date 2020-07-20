Министром здравоохранения Сахалина стал врач из Приморья

20 Июль 2020 2020-07-20T04:34:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Министром здравоохранения Сахалинской области стал проректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Владимир Кузнецов.

«Решением губернатора Валерия Лимаренко руководителем министерства здравоохранения Сахалинской области назначен Владимир Кузнецов. Новый глава ведомства прибыл на остров из Владивостока. До настоящего времени Владимир Кузнецов являлся проректором, заведующим кафедрой Тихоокеанского государственного медицинского университета», — говорится в сообщении пресс-служба правительства региона.

С сегодняшнего дня, 20 июля, новый министр приступает к работе. В его трудовой биографии есть опыт руководства медучреждениями Приморского края, в том числе департаментом здравоохранения.

Владимир Кузнецов сменил на посту главы минздрава москвича Владимира Ющука, назначенного губернатором одним из шести заместителей председателя правительства Сахалинской области.

СПРАВКА:

Владимир Вячеславович Кузнецов родился в 1969 году в поселке Кавалерово Приморского края. Высшее образование получил в ВГМУ по специальности «анестезиолог-реаниматолог». Работал главврачом станции скорой медицинской помощи во Владивостоке. В 2004 году возглавил управление здравоохранения администрации города. В 2006-м переведен на должность руководителя службы обеспечения выполнения отдельных вопросов местного значения. С апреля 2007 года — заместитель главы Владивостока, с 2008 года — проректор по лечебной и инновационной работе ТГМУ. В 2011 возглавил краевой департамент здравоохранения. В 2012 году вернулся на работу в ТГМУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU