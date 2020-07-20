2020-07-20T05:26:35+03:00
Общество

Цифры выявляемости COVID-19 в Приморье подпрыгнули до уровня 20-х чисел июня

Также выросло количество приморцев, находящихся на лечении и тяжелобольных
Никита СЕРГЕЕВ
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Общее число инфицированных приморцев на сегодня – 5640.Общее число инфицированных приморцев на сегодня – 5640.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Показатель выявленных инфицированных COVID-19 жителей Приморья за неделю вырос почти в два раза. Если в понедельник минувшей недели был выявлено 54 человека с вирусом, то сегодня эта цифра достигла 92 заболевших. Такие цифры по зараженным были в крае в двадцатых числах прошлого месяца.

Данные по свежей статистике коронавируса в регионе были обнародованы на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, общее число инфицированных приморцев — 5640.

— Продолжают лечение более 1,3 пациентов, из них 68 человек находятся в тяжелом состоянии. За сутки выздоровели 28 человек, всего с начала эпидемии — 4186″, — сообщила главный санврач края.

По ее словам, темп роста заболеваемости в Приморье вновь увеличился и составил 1,7%.

Губернатор Олег Кожемяко напомнил собравшимся, что по-прежнему основная работа по предупреждению нарушений санитарных требований лежит на административных комиссиях.

За вчерашний день составлено 107 протоколов об административных правонарушениях, проверено 935 торговых точек, 181 объект общественного питания, 1160 единиц общественного транспорта и такси, 149 баз отдыха и пляжей.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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