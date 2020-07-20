Отвергнутый мужчина спалил чужую машину в Приморье, надеясь отмстить возлюбленной

20 Июль 2020 2020-07-20T06:27:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Отвергнутому кавалеру в Приморье залечивать сердечные раны скорее всего придется в казенном учреждении. Ранее судимому 31-летнему мужчине грозит новый срок за умышленную порчу имущества. Дело в том, что ревнивец сжег чужое авто, решив отомстить бывшей даме сердце.

21-летний хозяин сгоревшей Toyota Premio обратился в полицию с заявлением о поджоге авто. Молодой человек разрешил какое-то время попользоваться машиной своей знакомой, однако у последней оказался слишком ревнивый воздыхатель. Забрать обратно свою собственность владелец уже не смог.

ЧП случилось ночью, в селе Пуциловка на улице Советской. Прибывшие по указанному адресу полицейские нашли рядом со сгоревшим авто 5-литровую бутылку из-под бензина. Установить поджигателя помогли записи с видеокамер на близлежащих зданиях. Мужчина уже во всем сознался.

Машина знакомого выгорела основательноФото: 25.mvd.ru

– В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что поджог совершил на почве ревности. Он ошибочно посчитал, что автомобиль, на котором передвигалась его возлюбленная, ранее его отвергшая, принадлежит именно ей, – отметили в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску.

Несдержанное поведение будет стоить мужчине дорого. Ущерб от действий злоумышленника расценивается, как «значительный» – 200 тысяч рублей. Подобные действия грозят лишением свободы на срок до 5 лет. Сейчас пироман находится под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="380" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791396" frameborder="0"></iframe> Ревнивец сжег чужую машину в Приморье.Видео: пресс-служба отдела МВД России по Приморскому краю

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU