2020-07-20T07:10:55+03:00
Общество

Драгдилеры из Приморья, продававшие наркоту на Курилы, задержаны полицией

Совместная операция правоохранителей двух регионов позволила накрыть лабораторию по производству гашишного масла [фото, видео]
Никита СЕРГЕЕВ
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Шприц с гашишным маслом. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому районуШприц с гашишным маслом. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району
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Межрегиональных драгдилеров, продававших наркотики за пределами Приморья, задержали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков полиции Хасанского района совместно с оперативниками ОБОП приморского Управления уголовного розыска УМВД при силовой поддержке офицеров Росгвардии.

Один из задержанных торговцев наркотиками. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Один из задержанных торговцев наркотиками. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

В связке с полицией Южно-Курильского городского округа местные правоохранители установили, что весной двое жителей приморского поселка Посьет переправили из края на Курилы партию гашишного масла. Шприцы, в которых находилось более 70 граммов наркотика, провезли, спрятав в музыкальные колонки.

Листья конопли. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Листья конопли. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

В ходе многоэтапной спецоперации полиция задержала обоих подозреваемых в наркосбыте. В квартире одного из задержанных обнаружили листья конопли, а также оборудование для изготовления наркотиков. В отделе полиции Хасанского района мужчины признались в незаконном изготовлении и распространении наркотиков. Возбуждены два уголовных дела по статье 228 УК РФ — неудачливые «наркобароны» могут получить до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Приморье пресечена деятельность межрегиональной группы наркоторговцев.Видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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