Гаджеты вместо путешествий: приморцы переходят на более дорогие смартфоны

20 Июль 2020 2020-07-20T07:28:31+03:00

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«МТС» проанализировала рынок смартфонов в Приморском крае в первом полугодии 2020 года. Наибольший спрос на гаджеты зафиксирован в июне. При этом средняя стоимость смартфона выросла на 17%.

По оценке аналитиков МТС, продажи гаджетов выросли в июне текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это связано с несколькими факторами, среди которых — частичное открытие торговых центров, отложенный спрос, выплата государственных пособий на детей и снижение трат на отдых. По данным экспертов , в текущем году 92% россиян планируют провести отпуск в пределах своего региона: на даче, дома или в популярных местах загородного отдыха. Аналитики МТС Банка, в свою очередь, отмечают, что пользователи потратили в июне в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем годом ранее.

Сэкономленные на отдыхе деньги приморцы тратят, в том числе, на покупку новых гаджетов, которые заменяют оффлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями: Youtube, онлайн-играми, социальными сетями и мессенджерами.

При этом смартфоны приморцев становятся более дорогими — средняя стоимость девайса около 18 тысяч рублей, что на 17% выше, чем в 2019 году. Больше всего тратят на смартфоны жители Уссурийска – 18,9 тысяч рублей, а самые скромные гаджеты выбирают в Дальнереченске — не дороже 10 тысяч рублей. Цена смартфона во Владивостоке соответствует среднему уровню всего региона и составляет почти 18 тысяч рублей.

В тройке самых популярных у приморцев моделей: Samsung Galaxy A51, Honor 10 и Samsung Galaxy A10. А вот смартфоны марки Apple в этот раз не вошли даже в пятерку.