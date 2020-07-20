2020-07-20T08:47:58+03:00
Общество

В Тернейском районе Приморья начнет работу еще один вертолетный рейс

Полеты Ми-8 свяжут населенные пункты: Терней, Амгу, Единка, Самарга, Агзу и Амгу
Никита СЕРГЕЕВ
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Фото: сайт ООО «Дальнереченск Авиа».Фото: сайт ООО «Дальнереченск Авиа».
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В Приморье возобновляется внутрикраевой вертолетный рейс по маршруту Терней — Амгу — Единка — СамаргаАгзу — Амгу — Терней. Полеты на вертолете Ми-8 начнут осуществляться с 22 июля и будут продолжаться до 30 сентября.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, пассажирские перевозки на данном направлении будут осуществляться шесть дней в неделю компанией ООО «Дальнереченск Авиа».

Представители министерства отмечают, что этот маршрут станет 15-м внутрикраевым авиарейсом. Пять из них выполняются в Тернейском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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