Во Владивостоке падают ЛЭП и рвутся провода, непогода частично обесточила город

20 Июль 2020 2020-07-20T09:50:14+03:00

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Штормовой ветер продолжает бушевать во Владивостоке. В разных районах города уже отсутствует электричество из-за коммунальных аварий. Страдают фонари уличного освещения, опоры ЛЭП, или попросту выходит из строя оборудование. Специалисты стараются в короткие сроки устранить неполадки, но заявок много.

Так, из-за сильного ветра рухнули опоры ЛЭП на Леонова, 64 и Крыгина,42а. К счастью, обошлось без пострадавших. Как рассказали «Комсмолке» в Пресс-службе МУПВ «ВПЭС», электросети находятся в ведении предприятия АО «Приморский филиал «Оборонэнерго». Специалисты организации уже выехали на место для замены конструкции. Для проведения работ обесточили дом на Леонова, 79.

Не устоял даже столб. Фото: dps.control

Сильный ветер также повалил дерево на сети уличного освещения во дворе дома №27 на Русской. На месте уже работает оперативная бригада. Временно нет электричества и в доме 52 на Русской. В щитовой управляющей компании оказались повреждены два рубильника.

Очевидцы также сообщили о падении дерева на провода в районе дома №7 на Шошина. По предварительным данным, воздушная линия запитывает гаражный кооператив поблизости.

Деревья падают из-за сильного ветра, обрывая провода. Фото: vpes.ru

На Посьесткой, 9, оказался оборван оптоволоконный кабель на опоре наружного освещения. На проспекте Острякова, 9, упавшая ветка дерева повредила провода уличного освещения. Аварию уже устранили. Также сотрудники «Владсвета» устраняют аварии на Чайковского, 2, Чапаева, 2, и Луговая , 49. Здесь провода уличного освещения также повреждены из-за деревьев.

– Оперативные бригады ВПЭС работают в усиленном режиме. В связи с сильным ветром во Владивостоке возможен порыв на линиях электропередач, короткое замыкание и другие аварийные ситуации на электросетях, – отметили в пресс-службе компании.

При отключении энергии специалисты просят звонить в Единую диспетчерскую службу Владивостока по телефону 2222- 333 ( круглосуточно). Также о проблемах следует сообщать по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.

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ИСТОЧНИК KP.RU