2020-07-20T10:27:18+03:00
Происшествия

«Упало прямо на новенький Lexus»: во Владивостоке шквальный ветер валит деревья

Во многих районах города осложнен проезд [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Во Владивостоке дерево упало на джип. Фото: dpskontrol125rusВо Владивостоке дерево упало на джип. Фото: dpskontrol125rus
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Непогода не на шутку разгулялась во Владивостоке. Сильные порывы ветра ломают деревья и уже стали причиной коммунальных аварий в разных районах города. Из-за этого на некоторых дорогах проезд заблокирован полностью, а некоторых участках лишь частично.

По сообщениям очевидцев, дерево упало на припаркованный во дворе дома №6 на Марны Расовой Lexus. Ствол попросту поломало ветром. Проезд по межквартальной дороге оказался заблокирован.

Дорогой джип придавило упавшим деревом во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

Не в лучшей ситуации оказались и владельцы нескольких машин на Русской. Здесь стволами придавило минимум два авто. Также по сообщению пресс-службы МУПВ «ВПЭС», дерево повредила сети уличного освещения на Русской, 27.

Несколько деревьев и ветки сломались на Красного Знамени 104-102, где проходит скандальная стройка. Один из стволов угодил на припаркованную на стоянке машину, второй упал на дорогу. Сейчас проезд уже освободили.

Дерево упало на дорогу на проспекте Красного Знамени Фото: dps_vl

Дерево упало на дорогу на проспекте Красного ЗнамениФото: dps_vl

Ранее здесь прошла масштабная вырубка деревьев, теперь ветер ломает оставшиеся. Фото: предоставлено очевидцами

Ранее здесь прошла масштабная вырубка деревьев, теперь ветер ломает оставшиеся. Фото: предоставлено очевидцами

На Иртышкой, 10А, припаркованную малолитражку придавило отломившейся веткой.

На Иртышской пострадала машина Фото: dps_vl

На Иртышской пострадала машинаФото: dps_vl

Рухнувшее дерево полностью заблокировало проезд на перекрестке Стрелковая-Воропаева. Чтобы расчистить дорогу понадобится помощь спецтехники.

Массивный ствол перегородил проезд сразу в нескольких направлениях.Видео: dps_vl

В списке адресов также Амурская, 16, Чапаева, 2, Луговая, 49, Чайковского,2, Хабаровская, 10А, Калинина, 130, Сафонова, 3, Пограничная, 4, Пушкинская, 53, Надибаидзе, 30, и другие.

Деревья оказались сломаны во многих районах города Фото: dps_vl

Деревья оказались сломаны во многих районах городаФото: dps_vl

– Всего 19 адресов. Есть, как городские территории, так и придомовые. Работы по устранению последствий ЧП сейчас продолжаются, прокомментировали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Специалисты просят горожан соблюдать меры предосторожности и воздержаться от парковки под деревьями и рекламными щитами. Непогода в Приморье сохранится до вторника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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