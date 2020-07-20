2020-07-20T11:12:49+03:00
Общество

Море в упаковке: сотни метров пластика выловили фридайверы Приморья из волн острова Желтухина

Опасный мусор, оказавшийся в воде из-за чьей-то халатности, угрожал жизни местной фауны
Константин МИХАЙЛОВ
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Огромное количество пластиковой пленки обнаружили фридайверы у берега острова Желтухина. Фото: сайт newsvl.ruОгромное количество пластиковой пленки обнаружили фридайверы у берега острова Желтухина. Фото: сайт newsvl.ru
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Во время занятий спортом в одном из живописных мест Приморья — острове Желтухина — неравнодушные жители края обнаружили в прибрежных волнах сотни метров тонкой упаковочной пластиковой пленки. Недолго размышляя, молодые люди вытащили опасный для обитателей моря мусор на берег, сообщает VL. RU.

Молодые люди не прошли мимо и выловили пластик из моря. Фото: сайт newsvl.ru

Молодые люди не прошли мимо и выловили пластик из моря. Фото: сайт newsvl.ru

— У нас была тренировка по фридайвингу, а потом прогулка по берегу. Мы увидели в воде нечто вроде стретч-пленки, которой обычно обматывают товары и оборудование. Ее метраж было на тот момент сложно оценить, потому что в воде этого спрессованного материала было невероятное количество, да и разбросало его в нескольких местах. Там же нерпы рядом плавают, не дай бог, сожрут что-то не то, — рассказал один из участников событий Эдуард.

Всего удалось достать около тонны упаковки. Фото: сайт newsvl.ru

Всего удалось достать около тонны упаковки. Фото: сайт newsvl.ru

Работа по вылавливанию пластика оказалась весьма непростой. Как сообщают сами молодые люди, всего получилось достать около тонны упаковки. Но, увы, значительную часть синего мусора отнесло далеко от берега и он может стать причиной гибели птиц, рыб и животных.

Сбросили ли пленку с борта какого-то судна специально или часть груза была случайно утеряна, пока неизвестно, однако понятно, что произошло нарушение МАРПОЛ 73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Море в упаковке: сотни метров пластика выловили фридайверы Приморья из волн острова Желтухина
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