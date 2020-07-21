Началось строительство атомной субмарины «Владивосток», способной нести гиперзвуковое оружие

21 Июль 2020 2020-07-21T01:08:33+03:00

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20 июля в Северодвинске предприятие «Севмаш» начало строительство двух подводных лодок «Воронеж» и «Владивосток». Атомоходы будут способны нести гиперзвуковое оружие, заявил гендиректор завода Михаил Будниченко. Он сделал доклад по видеосвязи главе государства, который находился на закладке двух десантных кораблей в Керчи.

В это же время в Санкт-Петербурге шла церемония закладки двух фрегатов — «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Корабли будут оснащены увеличенным боезапасом противолодочного, ракетного, в том числе гиперзвукового, оружия. Об этом также по видеосвязи доложил Владимиру Путину глава Минпромторга Денис Мантуров.

Путин заявил, что новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России и напомнил, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Он заявил, что при сохранении нынешних темпов доля современных кораблей в ВМФ достигнет 70% к 2027 году, сообщает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU