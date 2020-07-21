Числилась на работе, отдыхая за границей, директор одной из школ Приморья

21 Июль 2020 2020-07-21T03:03:55+03:00

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Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела против директора одной из общеобразовательных школ Октябрьского района, обвиняемой по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Следствие считает, что женщина, работая директором, с 2013 года по 2018 год периодически выезжала за границу на отдых. Пока руководитель поправляла здоровье на зарубежных курортах, сотрудник школы, получивший соответствующие указания, проставлял в табеле учета рабочего времени фиктивные сведения о выполнении директором трудовых обязанностей. За эту мифическую работу нечестный педагог в общей сложности получила заработную плату более 32 000 рублей.

Пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю сообщает, что следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU