2020-07-21T03:28:50+03:00
Общество

Лесозаводские волонтеры не обошли вниманием ни одну просьбу о помощи

«Единая Россия» наградила участников добровольческого движения за поддержку жителей городского округа в период пандемии коронавируса
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Единороссы поблагодарили коллективы и активистов волонтерского движения из Лесозаводска, внесших большой вклад в поддержку населения в период пандемии.

Акция «Спасибо за добро», в ходе которой члены президиума регионального политсовета Партии вручают грамоты Губернатора всем отличившимся, поможет распространить опыт добрых дел на всё Приморье. Партийные активисты и сторонники «Единой России» за четыре месяца пандемии COVID-19 приняли и исполнили порядка 25 тысяч заявок от граждан, оказавшихся на самоизоляции, по всему Приморскому краю.

В ходе акции был отмечен коллектив ООО «Лесозаводский промкомбинат – Пошив». Его гендиректор, и.о секретаря Лесозаводского отделения Партии Александра Павкина, смогла в считаные дни наладить производство индивидуальных средств защиты. 40 местных швей в течение первых недель, когда средств защиты остро не хватало, пошили более 49 тысяч многоразовых защитных масок, изготавливая по 3,5 тысяч штук в сутки. Таким образом, предприятие оказалось маяком по производству масок индивидуальной защиты со сменными фильтрами на Дальнем Востоке.

«Вы, дорогие наши труженицы, помогли борьбе с распространением коронавируса. Мы с вашей помощью обеспечили первичной санитарной защитой жителей края и облегчили задачу врачей», - поблагодарила коллектив и его руководителя первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Галина Хохлова.

Благодарностью был отмечен также вклад активисток местного отделения движения «Матери России». Более 300 продуктовых наборов собрала доставила семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, Дина Волковская. Руководитель некоммерческой организации «Родник надежды», взявшая под патронат детей с ограниченными возможностями здоровья, также получила Благодарственное письмо губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Олега Кожемяко.

Вклад местного отделения Партии в работу с населением в период пандемии высоко оценила руководитель местного филиала Приморского центра социального обслуживания населения Ольга Клыжко. Специалист отметила, что за все четыре месяца пандемии ни один звонок, ни одно обращение местные партийцы не оставили без внимания. Обеспечивали и продуктами, и лекарствами, и товарами первой необходимости из ресурсов, собранных Партией.

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