Владивосток попал в список первых городов России, где разрешат международные авиаперелеты

21 Июль 2020 2020-07-21T04:14:41+03:00

Международные полеты разрешат из шести городов России. В их числе Владивосток Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всего в списке шесть городов — по одному на макрорегион. Через их аэропорты смогут летать жители соседних субъектов РФ

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Владивосток вошел в список из шести крупных городов России, в которых могут возобновить международное авиасообщение. Такое предложение направил в правительство страны первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, пишет газета «Известия». Помимо столицы российского Дальнего Востока, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростове-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.

Города выбирались по географическому принципу: один аэропорт на каждый макрорегион. Лишь в Москве заработают все три аэропорта московского авиаузла.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — объяснил представитель крупного российского аэропортового холдинга.

Страны, с которыми разрешат авиасообщение в первую очередь, согласуют Роспотребнадзор, Росавиация и МИД с местным подразделениями Роспотребнадзора выбранных городов. В дальнейшем список будет увеличиваться, исходя их оценки эпидемиологической обстановки. Первыми открытыми для перелетов станут страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.

Роспотребнадзор уже направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, которые подходят под эти показатели: девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

Точная дата снятия ограничений на международные полеты пока не сообщается.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU