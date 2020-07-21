Владивосток попал в список первых городов России, где разрешат международные авиаперелеты
Владивосток вошел в список из шести крупных городов России, в которых могут возобновить международное авиасообщение. Такое предложение направил в правительство страны первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько, пишет газета «Известия». Помимо столицы российского Дальнего Востока, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростове-на-Дону, Екатеринбург и Новосибирск.
Города выбирались по географическому принципу: один аэропорт на каждый макрорегион. Лишь в Москве заработают все три аэропорта московского авиаузла.
«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», — объяснил представитель крупного российского аэропортового холдинга.
Страны, с которыми разрешат авиасообщение в первую очередь, согласуют Роспотребнадзор, Росавиация и МИД с местным подразделениями Роспотребнадзора выбранных городов. В дальнейшем список будет увеличиваться, исходя их оценки эпидемиологической обстановки. Первыми открытыми для перелетов станут страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.
Роспотребнадзор уже направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, которые подходят под эти показатели: девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
Точная дата снятия ограничений на международные полеты пока не сообщается.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU