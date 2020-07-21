«Откуда он там взялся?»: массовое ДТП сковало движение на объездной трассе Владивостока
Авария с участием трех авто произошла на объездной трассе Патрокл – Седанка – Де-Фриз 21 июля. Сейчас на месте столкновения авто работают аварийные комиссары и полицейские, которым предстоит разобраться во всех подробностях. Данных о пострадавших пока не поступало.
Грузовик, седан и кроссовер не поделили проезд на объездной трассе, после съезда на "Дальхимпром", при движении за город.
На объездной трассе во Владивостоке столкнулись три авто.Видео: dpskontrol125rus
– Откуда он там взялся?, – удивляются жители Приморья, глядя на расположение Toyota Corolla, которую развернуло навстречу всему потоку.
Corolla оказалась разбита со всех сторон. Фото: AK_VDK, dps_vl
Как сообщают аварийные комиссары, Hino двигался по крайне правой полосе. В какой-то-то момент его решила обогнать Corolla. Однако закончить маневр водитель седана не успел, врезавшись в Infinity. От удара Toyota развернуло, откинув на грузовик.
Infinity тоже сильно досталось. Фото: AK_VDK, dps_vl
Довольно серьезные кузовные повреждения получили все три участника. Разбитые авто занимают внушительную часть для проезда. По сообщениям автолюбителей, в направлении Седанки уже образовалась пробка.
Все машины серьезно пострадали. Фото: AK_VDK, dps_vl
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ИСТОЧНИК KP.RU