ДРСК обеспечит электроэнергией поликлиники в Приморском крае

21 Июль 2020 2020-07-21T05:23:32+03:00

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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) в текущем году обеспечат выдачу мощности для технологического присоединения объектов здравоохранения в городах Артем и Большой Камень.

В Большом Камне строительство сетей для подключения новой детской поликлиники уже завершено – смонтирована кабельная линия 6 кВ, установлена комплектная двухтрансформаторная подстанция.

В Артеме реализуется проект обеспечения электроэнергией новой многопрофильной поликлиники. Строительно-монтажные работы для подключения будут завершены в первой половине августа. Сейчас идет прокладка кабельных линий и установка трансформаторной подстанции.

Суммарная мощность, выделенная строящимся объектам здравоохранения, составляет почти 1,2 МВт.

Выполняя в короткие сроки подключение технологическое присоединение новых объектов здравоохранения, приморский филиал ДРСК вносит свой вклад в развитие социальной инфраструктуры Приморья.