Открытый люк спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке
Серьезная авария, в которой пострадала сама виновница, произошла на Руссской, 71, во Владивостоке. По предварительной информации, владелица Honda Fit въехала в открытый люк и машину вынесло на встречную полосу. Малолитражка на всем ходу врезалась в Subaru Forester.
Малолитражка буквально протаранила встречное авто. Судя по кадрам с уличной камеры наблюдения, водитель вообще растерялась и даже не пыталась затормозить.
Малолитражка протаранила встречную машину во Владивостоке.Видео: AK_VDK, dps_vl
Обе машины получили довольно серьезные повреждения. Водитель Forester не пострадал, а вот владелице Fit понадобилась срочная помощь медиков. Девушку госпитализировали. Второго участника полицейские повезли на медицинское освидетельствование, чтобы проверить наличие алкоголя в крови. Данная процедура является обязательное, когда в аварии есть пострадавшие.
Fit врезался в Forester. Фото AK_VDK, dps_vl
По сообщению аварийного комиссара, который выезжал на место происшествия, у виновницы столкновения нет полиса ОСАГО. Девушке, скорее всего придется восстанавливать авто за собственный счет и раскошелиться на ремонт Forester. Хотя, если люк действительно был открыт, за возмещение убытков можно побороться в суде.
Водителю малолитражки понадобилась помощь медиков. Фото AK_VDK, dps_vl
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU