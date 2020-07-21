Открытый люк спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке

21 Июль 2020 2020-07-21T06:15:57+03:00

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Серьезная авария, в которой пострадала сама виновница, произошла на Руссской, 71, во Владивостоке. По предварительной информации, владелица Honda Fit въехала в открытый люк и машину вынесло на встречную полосу. Малолитражка на всем ходу врезалась в Subaru Forester.

Малолитражка буквально протаранила встречное авто. Судя по кадрам с уличной камеры наблюдения, водитель вообще растерялась и даже не пыталась затормозить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791618" frameborder="0"></iframe> Малолитражка протаранила встречную машину во Владивостоке.Видео: AK_VDK, dps_vl

Обе машины получили довольно серьезные повреждения. Водитель Forester не пострадал, а вот владелице Fit понадобилась срочная помощь медиков. Девушку госпитализировали. Второго участника полицейские повезли на медицинское освидетельствование, чтобы проверить наличие алкоголя в крови. Данная процедура является обязательное, когда в аварии есть пострадавшие.

Fit врезался в Forester. Фото AK_VDK, dps_vl

По сообщению аварийного комиссара, который выезжал на место происшествия, у виновницы столкновения нет полиса ОСАГО. Девушке, скорее всего придется восстанавливать авто за собственный счет и раскошелиться на ремонт Forester. Хотя, если люк действительно был открыт, за возмещение убытков можно побороться в суде.

Водителю малолитражки понадобилась помощь медиков. Фото AK_VDK, dps_vl

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ИСТОЧНИК KP.RU