2020-07-21T05:56:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Плюс 94 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье

Рост заразившихся коронавирусом людей в крае продолжается
Никита СЕРГЕЕВ
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Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с диагнозом COVID-19Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с диагнозом COVID-19Фото: Артем КИЛЬКИН
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94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки, было сообщено во время заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 21 июля.

— Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с диагнозом COVID-19, — доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Выздоровели по состоянию на сегодня 4256 жителей края. 70 из них за последние за сутки. Лабораторно обследован на коронавирус за все время 208 701 человек.

Еще два человека умерли от COVID-19. С начала эпидемии летальных исходов от вируса — 65 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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