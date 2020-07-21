Плюс 94 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье

21 Июль 2020 2020-07-21T05:56:46+03:00

Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с диагнозом COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки, было сообщено во время заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 21 июля.

— Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с диагнозом COVID-19, — доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Выздоровели по состоянию на сегодня 4256 жителей края. 70 из них за последние за сутки. Лабораторно обследован на коронавирус за все время 208 701 человек.

Еще два человека умерли от COVID-19. С начала эпидемии летальных исходов от вируса — 65 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU