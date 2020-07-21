Губернатор ужесточает в Хасанском районе Приморья мониторинг за отдыхающими и турбазами

21 Июль 2020 2020-07-21T06:14:33+03:00

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В одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей края — Хасанском районе — губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился усилить мониторинг баз отдыха административными комиссиями. Количество комиссий будет увеличено и в их состав войдут сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора.

— Начинаются самые благоприятные месяцы для отдыха в Приморье, люди приезжают на море. Важно, чтобы открывающиеся базы отдыха работали с соблюдением всех необходимых санитарных норм — персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты, следует предусмотреть средства дезинфекции, проводить термометрию, — обозначил губернатор.

Административные комиссии по всему краю только за сутки проверили 875 торговых точек, 187 объектов общественного питания, более тысячи единиц общественного транспорта и такси, более 70 баз отдыха и пляжей. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU