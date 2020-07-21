Сразу двое погибших за сутки от коронавируса в Приморье

21 Июль 2020 2020-07-21T06:25:31+03:00

До такого уровня летальность от COVID-19 не поднималась в регионе уже две недели

Изменить размер текста: A A

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе c инфекцией COVID-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за минувшие сутки количество умерших от новой болезни в крае увеличилось на двух человек. Таким образом с начала эпидемии летальных исходов от вируса стало 65.

94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с этим диагнозом. Выздоровели 4256 жителей края, из них 70 за минувшее сутки. Лабораторное обследование на наличие коронавируса за все время прошли 208701 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU