Сразу двое погибших за сутки от коронавируса в Приморье
На заседании регионального оперативного штаба по борьбе c инфекцией COVID-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за минувшие сутки количество умерших от новой болезни в крае увеличилось на двух человек. Таким образом с начала эпидемии летальных исходов от вируса стало 65.
94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с этим диагнозом. Выздоровели 4256 жителей края, из них 70 за минувшее сутки. Лабораторное обследование на наличие коронавируса за все время прошли 208701 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU