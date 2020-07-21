2020-07-21T06:25:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Сразу двое погибших за сутки от коронавируса в Приморье

До такого уровня летальность от COVID-19 не поднималась в регионе уже две недели
Никита СЕРГЕЕВ
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С начала эпидемии летальных исходов от вируса в Приморье стало 65С начала эпидемии летальных исходов от вируса в Приморье стало 65Фото: pixabay.com
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На заседании регионального оперативного штаба по борьбе c инфекцией COVID-19 руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что за минувшие сутки количество умерших от новой болезни в крае увеличилось на двух человек. Таким образом с начала эпидемии летальных исходов от вируса стало 65.

94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Всего в крае зарегистрировано уже 5734 человека с этим диагнозом. Выздоровели 4256 жителей края, из них 70 за минувшее сутки. Лабораторное обследование на наличие коронавируса за все время прошли 208701 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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