В Приморье дорогу Заводской — Суражевка начнут ремонтировать на следующей неделе

21 Июль 2020 2020-07-21T06:51:39+03:00

Кроме того, губернатор поручил организовать передвижной пункт весового контроля для грузовиков

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Ремонт дороги Заводской — Суражевка в Артемовском городском округе начнется на следующей неделе. Об этом стало известно на выездном совещании на аварийной трассе под руководством Губернатора Приморья Олега Кожемяко во вторник, 21 июля.

Сейчас дорога изрядно разбита тяжелыми самосвалами, возящими из карьера щебень и скальный грунт для строительства в Большом Камне и ремонта трассы Артем—Находка.

— Дорога важная, связывает населенные пункты, в которых проживают более 16 тысяч человек. Поэтому начинать работы необходимо безотлагательно, чтобы до конца осени их завершить. Необходимые средства предусмотрим в краевом бюджете, — заявил губернатор Олег Кожемяко во время выездного совещания на аварийной трассе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Виктор Свяченовский и директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов заверили главу региона в том, что техника и рабочие появятся на объект уже на следующей неделе.

— Начнем обустраивать кюветы, чтобы наладить водоотвод, затем займемся снятием грунта с пучин, отсыпкой их скальным грунтом, будем готовить под асфальтирование, — сообщил Алексей Ширшов.

Всего предстоит привести в порядок более 10 километров дороги. Также губернатор поручил организовать передвижной пункт весового контроля, который будет отслеживать допустимую нагрузку на самосвалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU