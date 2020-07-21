2020-07-21T07:31:11+03:00
Общество

В Приморье сельский пенсионер расстрелял из ружья соседский участок

Тяжело ранена в голову жительница Владивостока, приехавшая в гости к знакомым
Никита СЕРГЕЕВ
Поделиться:
Полиция Приморья проводит проверку по факту стрельбы в селе ЖариковоПолиция Приморья проводит проверку по факту стрельбы в селе ЖариковоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В приморском селе Жариково 63-летний пенсионер открыл огонь из ружья по соседскому подворью. Ранена 45-летняя женщина.

В полицию позвонили жители села. Как установила следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, пожилой мужчина выпивал у себя дома и, видимо, дошел до определенной кондиции — он достал из сейфа охотничье ружье, вышел во двор и несколько раз пальнул в воздух, а потом в сторону соседнего участка. Одна из пулей ранила в голову женщину, приехавшую к соседям в гости из Владивостока. Затем гражданин покинул свое жилище и отправился в неизвестном направлении.

В тот же день стрелок был найден и задержан полицией. Мужчина находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Как оказалось, между соседями давно сложились неприязненные отношения из-за территориального спора. Впрочем, со слов очевидцев, накануне между участниками инцидента конфликта не возникало.

Теперь следствие проводит проверку по факту стрельбы. Уже известно, что ружье ИЖ-18 ЕМ зарегистрировано в установленном порядке. Оценивается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, предмета, используемого в качестве оружия», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия Владивостока назвала сроки ремонта пешеходной зоны к парку Лазо
Из-за подготовки и празднования Дня ВМФ в бухте Золотой Рог во Владивостоке ограничат навигацию
Экипажи судов РРПК поощрены за высокие промысловые показатели
В Приморье сельский пенсионер расстрелял из ружья соседский участок
В Приморье дорогу Заводской — Суражевка начнут ремонтировать на следующей неделе
Сразу двое погибших за сутки от коронавируса в Приморье
Губернатор ужесточает в Хасанском районе Приморья мониторинг за отдыхающими и турбазами
Плюс 94 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Открытый люк спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий
ДРСК обеспечит электроэнергией поликлиники в Приморском крае
Олег Кожемяко поблагодарил приморских волонтеров за работу в период эпидемии
Из воды достали, что дальше? На берегу острова Желтухина в Приморье лежат кучи пластика
«Откуда он там взялся?»: массовое ДТП сковало движение на объездной трассе Владивостока
Владивосток попал в список первых городов России, где разрешат международные авиаперелеты