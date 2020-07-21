В Приморье сельский пенсионер расстрелял из ружья соседский участок

21 Июль 2020 2020-07-21T07:31:11+03:00

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В приморском селе Жариково 63-летний пенсионер открыл огонь из ружья по соседскому подворью. Ранена 45-летняя женщина.

В полицию позвонили жители села. Как установила следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, пожилой мужчина выпивал у себя дома и, видимо, дошел до определенной кондиции — он достал из сейфа охотничье ружье, вышел во двор и несколько раз пальнул в воздух, а потом в сторону соседнего участка. Одна из пулей ранила в голову женщину, приехавшую к соседям в гости из Владивостока. Затем гражданин покинул свое жилище и отправился в неизвестном направлении.

В тот же день стрелок был найден и задержан полицией. Мужчина находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Как оказалось, между соседями давно сложились неприязненные отношения из-за территориального спора. Впрочем, со слов очевидцев, накануне между участниками инцидента конфликта не возникало.

Теперь следствие проводит проверку по факту стрельбы. Уже известно, что ружье ИЖ-18 ЕМ зарегистрировано в установленном порядке. Оценивается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия, предмета, используемого в качестве оружия», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU