2020-07-21T07:43:47+03:00
Общество

Экипажи судов РРПК поощрены за высокие промысловые показатели

Совокупный результат промысла всех судов компании в сезоне А в этом году превзошел прошлогодний почти на 10 тыс. тонн
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Экипажи судов БМРТ «Березина» и РКТС «Капитан Олейничук» Русской Рыбопромышленной Компании получили Благодарственные письма Федерального агентства по рыболовству. Эти суда продемонстрировали одни из лучших промысловых и производственных показателей на бассейне по результатам Охотоморской минтаевой путины-2020 (Сезон А).

Совокупный результат промысла всех судов компании в сезоне А в этом году превзошел прошлогодний почти на 10 тыс. тонн.

«Сезон А 2020 года стал рекордным за всю историю компании. Судами РРПК было освоено почти две трети выделенных квот», - прокомментировал заместитель генерального директора по флоту РРПК Константин Лукьяненко.

Как отметил капитан-директор БМРТ «Березина» Николай Моргун, в ходе Охотоморской путины его экипажу удалось добиться высокой эффективности судна, которое вело промысел в сложных условиях во льдах, и, несмотря на это, смогло перевыполнить показатели по вылову и выпуску отдельных видов продукции.

«Успешность рейса РКТС «Капитан Олейничук» всегда зависит от слаженности работы всего экипажа: от умения капитана пользоваться промысловым оборудованием и от умения команды выполнять поставленные задачи», - пояснил капитан-директор судна Сергей Ипатов.

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