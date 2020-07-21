2020-07-21T09:01:27+03:00
Общество

Мэрия Владивостока назвала сроки ремонта пешеходной зоны к парку Лазо

Ведется поиск подрядной организации, способной закончить работы к концу сентября
Константин МИХАЙЛОВ
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Так выглядит пешеходная зона от станции Санаторной до парка Лазо сейчасТак выглядит пешеходная зона от станции Санаторной до парка Лазо сейчасФото: Администрация Владивостока
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Во Владивостоке отремонтируют пешеходную зону от станции Санаторной до парка Лазо. Как уверяет мэрия, работы будут выполнены в срок до 30 сентября. Уже начался поиск подрядной организации, которая осуществит работы.

По условиям контракта предстоит отремонтировать площадку перед железнодорожными путями. Там оборудуют парковочные места для машин маломобильных граждан, отремонтируют пешеходную дорожку от железной дороги до входа в парк.

— Парк Лазо десятилетиями был и остается излюбленным местом отдыха горожан. Безусловно, он нуждается в ремонте. Первоочередные мероприятия проведем уже в этом году и обязательно продолжим работы в следующем, — заявил Олег Гуменюк.

Восстановление парка имени Лазо на станции Санаторной проведут в несколько этапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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