2020-07-21T23:51:24+03:00
Общество

Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 22 июля 2020: продолжаем радоваться лету

Комфортная температура и отсутствие осадков - две главные особенности сегодняшней погодв на всей территории края
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В крае сегодня будет комфортной не только температура воздуха, но и температура воды в заливах и бухтахВ крае сегодня будет комфортной не только температура воздуха, но и температура воды в заливах и бухтахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 22 июля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Хоть в крае и ожидается переменная облачность, весь день будет без осадков. Утром местами можно застать туман. Ветер сегодня будет дуть с переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха +27...+32°C.

Во Владивостоке переменная облачность, ждать осадков не приходится. Ветер будет дуть с запада и юго-запада. Температура воздуха прогреется до комфортных +30°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый до умеренного.Температура воздуха до +32°C.

В Находке также осадков не ожидается, лишь переменная облачность. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Воздух прогреется до +27°C.

Температура воды в Амурском заливе +21°С, в бухте Находка +17°C, в заливе Посьета +20°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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