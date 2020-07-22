В Приморье ищут бесследно пропавшую 17-летнюю Ирину
В Приморье разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Ирину Усатую. Девушка-подросток пропала в родном городе Артем 20 июля, но где именно она может находиться сейчас - загадка.
Родственники бьют тревогу. Ирина ушла из дома и никому не сказала, где ее можно будет найти, она перестала выходить на связь, о ее местонахождении ничего не известно и ее друзьям.
На вид Ирине 16-17 лет, рост около 162 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые длиной до пояса. В день пропажи была одета в бежевую ветровку, черные джинсы, кроссовки телесного цвета.
Распространяемая ориентировка на пропавшего подростка. Фото: ПРОО "Примпоиск"
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам:
8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г. Артему или 102– полиция;
8 914 721 22 32 – волонтеры.
ИСТОЧНИК KP.RU