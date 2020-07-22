2020-07-22T00:05:07+03:00
Общество

В Приморье ищут бесследно пропавшую 17-летнюю Ирину

Подросток ушла из дома 20 июля и до сих пор никому не сообщила о том, где она находится [фото]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Ирина Усатая. Фото: ПРОО "Примпоиск"Ирина Усатая. Фото: ПРОО "Примпоиск"
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В Приморье разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю Ирину Усатую. Девушка-подросток пропала в родном городе Артем 20 июля, но где именно она может находиться сейчас - загадка.

Родственники бьют тревогу. Ирина ушла из дома и никому не сказала, где ее можно будет найти, она перестала выходить на связь, о ее местонахождении ничего не известно и ее друзьям.

На вид Ирине 16-17 лет, рост около 162 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые длиной до пояса. В день пропажи была одета в бежевую ветровку, черные джинсы, кроссовки телесного цвета.

Распространяемая ориентировка на пропавшего подростка. Фото: ПРОО "Примпоиск"

Распространяемая ориентировка на пропавшего подростка. Фото: ПРОО "Примпоиск"

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам:

8 (4233) 74 - 72 – 47, 74 – 70 – 30 - ОМВД России по г. Артему или 102– полиция;

8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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