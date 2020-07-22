Эксперт рассказал, когда стоит ожидать восстановления рынка труда и экономики

22 Июль 2020 2020-07-22T00:19:27+03:00

Эксперт заявил, что уже сейчас рынок труда восстановился на 76%, а к концу года и вовсе этот показатель дорастет до 90%. Фото: Олег УКЛАДОВ

По мнению Алексея Захарова, основателя сервиса SuperJob, уже к концу 2020 года рынок труда восстановится на 90%

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Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров рассказал, когда стоит ждать восстановления экономики и роста числа рабочих мест. Он считает, что уже к концу 2020 года можно будет ощутить позитивную волну изменений, ведь рынок труда к этому моменту восстановится до 90%.

По его словам, коронавирус сильно ударил по малому и среднему бизнесу, однако сейчас страна выбирается из экономической ямы.

«Это был самый глубокий кризис. Мы зафиксировали самое глубокое падение активности работодателей. Однако отскок до 70% произошел довольно быстро. В предыдущие кризисы мы наблюдали менее драматичные падения: падало примерно на 30%, хотя и это, на самом деле, очень много. А потом шло очень медленное восстановление», – рассказал Захаров.

На данный момент, по мнению Захарова, рынок труда восстановился на 76% от докризисного. В конце апреля, во время пика пандемии, активность рынка труда была на отметке в 42%.

«На данный момент зовут на работу абсолютно всех. Всегда достаточно сложно отвечать на вопрос, кого зовут больше – поваров или уборщиц в рестораны? Всех зовут», – подчеркнул Алексей Захаров.

По его прогнозам, рынок труда восстановится до конца года на 90% от докризисного при условии, что второй волны коронавируса не будет. При этом спрос на специалистов, работающих удаленно, снижаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU