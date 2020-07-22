Полицейские Приморья рассказали, сколько нетрезвых водителей было задержано с начала года

22 Июль 2020 2020-07-22T00:41:43+03:00

С начала 2020 года полиция Приморья задержала более 4 тысяч нетрезвых водителей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Сотрудники полиции Приморского края с начала года задержали 4096 нетрезвых водителей. Примечательно, что 1674 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

С начала 2020 года в Приморском крае зарегистрировано 412 пьяных ДТП - это 10% от числа выявленных водителей с признаками алкогольного опьянения. В результате этих аварий 32 человека погибли, 268 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 674 транспортных средства.

В 25 случаях, когда люди позволяли себе сесть за руль пьяным и это приводило к ДТП, в салонах автомобилей находились несовершеннолетние, в 3 случаях преступная халатность водителей привела к их гибели: 15-летней девочки-пассажира в Хорольском районе, 14-летней девочки-пешехода в городе Дальнегорске, 8-летнего мальчика-пешехода в Партизанском районе.

Самым аварийно опасным днем остается воскресенье, а наибольшее число пьяных ДТП регистрируется в крупных городах: Владивосток (59), Уссурийск (58), Артем (28) и Партизанск (25).

Граждан, ставших свидетелями попыток управления транспортным средством водителей, находящимся в состоянии опьянения, просят сообщить об этом сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

ИСТОЧНИК KP.RU