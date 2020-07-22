2020-07-22T00:41:43+03:00
Общество

Полицейские Приморья рассказали, сколько нетрезвых водителей было задержано с начала года

Все эти граждане - потенциальные виновники тяжелых дорожно-транспортных происшествий
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
С начала 2020 года полиция Приморья задержала более 4 тысяч нетрезвых водителейС начала 2020 года полиция Приморья задержала более 4 тысяч нетрезвых водителейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Приморского края с начала года задержали 4096 нетрезвых водителей. Примечательно, что 1674 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

С начала 2020 года в Приморском крае зарегистрировано 412 пьяных ДТП - это 10% от числа выявленных водителей с признаками алкогольного опьянения. В результате этих аварий 32 человека погибли, 268 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 674 транспортных средства.

В 25 случаях, когда люди позволяли себе сесть за руль пьяным и это приводило к ДТП, в салонах автомобилей находились несовершеннолетние, в 3 случаях преступная халатность водителей привела к их гибели: 15-летней девочки-пассажира в Хорольском районе, 14-летней девочки-пешехода в городе Дальнегорске, 8-летнего мальчика-пешехода в Партизанском районе.

Самым аварийно опасным днем остается воскресенье, а наибольшее число пьяных ДТП регистрируется в крупных городах: Владивосток (59), Уссурийск (58), Артем (28) и Партизанск (25).

Граждан, ставших свидетелями попыток управления транспортным средством водителей, находящимся в состоянии опьянения, просят сообщить об этом сотрудникам полиции по следующим номерам телефонов:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19
«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом
Россияне продолжают возвращаться из-за рубежа рейсами через аэропорт Владивостока
Полицейские Приморья рассказали, сколько нетрезвых водителей было задержано с начала года
Эксперт рассказал, когда стоит ожидать восстановления рынка труда и экономики
В Приморье ищут бесследно пропавшую 17-летнюю Ирину
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 22 июля 2020: продолжаем радоваться лету
Мэрия Владивостока назвала сроки ремонта пешеходной зоны к парку Лазо
Из-за подготовки и празднования Дня ВМФ в бухте Золотой Рог во Владивостоке ограничат навигацию
Экипажи судов РРПК поощрены за высокие промысловые показатели
В Приморье сельский пенсионер расстрелял из ружья соседский участок
В Приморье дорогу Заводской — Суражевка начнут ремонтировать на следующей неделе
Сразу двое погибших за сутки от коронавируса в Приморье
Губернатор ужесточает в Хасанском районе Приморья мониторинг за отдыхающими и турбазами
Плюс 94 новых инфицированных COVID-19 за сутки в Приморье
Открытый люк спровоцировал лобовое ДТП во Владивостоке
Дачный сезон на самоизоляции: огород и стройка вместо путешествий
ДРСК обеспечит электроэнергией поликлиники в Приморском крае
Олег Кожемяко поблагодарил приморских волонтеров за работу в период эпидемии
Из воды достали, что дальше? На берегу острова Желтухина в Приморье лежат кучи пластика
«Откуда он там взялся?»: массовое ДТП сковало движение на объездной трассе Владивостока
Владивосток попал в список первых городов России, где разрешат международные авиаперелеты