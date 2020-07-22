Россияне продолжают возвращаться из-за рубежа рейсами через аэропорт Владивостока

22 Июль 2020 2020-07-22T02:24:06+03:00

В ближайшие шесть дней воздушная гавань Приморья примет авиалайнеры из Сеула, Манилы и Токио

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в своем Telegram-канале опубликовало расписание очередных вывозных рейсов из-за рубежа граждан российской Федерации до 2 августа.

Среди 20 названых направлений из разных стран мира в различные аэропорты России есть и три рейса, которые завершатся посадкой авиалайнера в аэропорту Владивостока. Так на 25 июля запланированы перелеты: Сеул — Владивосток, Манила — Владивосток. А 27 июля в столицу Приморья должен прибыть рейс Токио — Владивосток.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU