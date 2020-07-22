2020-07-22T02:55:22+03:00
Общество

Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом

Ссора двух сельчан закончилась для одного смертью, а для другого — уголовным делом
Никита СЕРГЕЕВ
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Житель Приморского села Ясеневый убил человека поленом. Фото: Евгений ГребенюкЖитель Приморского села Ясеневый убил человека поленом. Фото: Евгений Гребенюк
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В Приморье в селе Ясеневый на улице Школьная обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — травмами головы. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Правоохранители задержали 19-летнего парня, который рассказал, что произошла ссора, и оппонент стал замахиваться на него ломом, за что получил удар по голове поленом.

Надо отметить, что по заключению эксперта, покойнику было нанесено не менее 10 ударов по голове твердым предметом.

Расследование уголовного дела еще продолжается, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Также решается вопрос о том, надо ли заключать подозреваемого на время следствия под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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