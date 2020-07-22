«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Прославленная авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» в День Военно-Морского Флота, 26 июля, выступит во Владивостоке.
Как сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту, демонстрационные полеты истребителей начнутся в 13 часов над акваторией Амурского залива. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева продемонстрируют приморцам фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тысяч метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU