2020-07-22T03:20:55+03:00
Общество

«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком

Знаменитая авиагруппа высшего пилотажа устроит воздушное шоу в День Военно-Морского Флота
Никита СЕРГЕЕВ
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Авиагруппа "Русские Витязи". Архив КПАвиагруппа "Русские Витязи". Архив КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прославленная авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» в День Военно-Морского Флота, 26 июля, выступит во Владивостоке.

Как сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту, демонстрационные полеты истребителей начнутся в 13 часов над акваторией Амурского залива. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева продемонстрируют приморцам фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тысяч метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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