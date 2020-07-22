Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»

22 Июль 2020 2020-07-22T04:41:10+03:00

На первой встрече проекта «А где Пушкин?» Фото: Администрация Владивостока

У Золотого моста вновь будут звучать музыка, песни и стихи

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23 июля во Владивостоке Пушкинский сквер вновь готовится принять выступающих и зрителей на городском арт-проекте «А где Пушкин?». Это будет вторая встреча, которую подготовило муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств Владивостока».

В программе выступление акустического дуэта The Unsleepers («Неспящие»). В составе Иван Уколов (гитара) и Анастасия Зайцева (вокал). «Поем песни о любви, человеческих взаимоотношениях и о простых вещах, о которых некогда задуматься на бегу», — сообщают артисты.

Джазовую музыку и композиции из фильмов на саксофоне и пан-флейте исполнит Евгений Колтович.

Свои стихи прочтут Евгений Крыжановский, Александр Галушков и Дарья Федорова, а поэзию известных поэтов представят зрителям Альберт Братко и Арсения Сколова.

С рэп-композициями собственного сочинения выступит Владимир Меркушев.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, проект призван привлечь внимание к Пушкинскому скверу и всей Пушкинской улице.

Напоминаем, вечера проекта «А где Пушкин?» проходят по четвергам. Начало в 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU