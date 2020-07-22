Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»
23 июля во Владивостоке Пушкинский сквер вновь готовится принять выступающих и зрителей на городском арт-проекте «А где Пушкин?». Это будет вторая встреча, которую подготовило муниципальное автономное учреждение «Дирекция общественных пространств Владивостока».
В программе выступление акустического дуэта The Unsleepers («Неспящие»). В составе Иван Уколов (гитара) и Анастасия Зайцева (вокал). «Поем песни о любви, человеческих взаимоотношениях и о простых вещах, о которых некогда задуматься на бегу», — сообщают артисты.
Джазовую музыку и композиции из фильмов на саксофоне и пан-флейте исполнит Евгений Колтович.
Свои стихи прочтут Евгений Крыжановский, Александр Галушков и Дарья Федорова, а поэзию известных поэтов представят зрителям Альберт Братко и Арсения Сколова.
С рэп-композициями собственного сочинения выступит Владимир Меркушев.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, проект призван привлечь внимание к Пушкинскому скверу и всей Пушкинской улице.
Напоминаем, вечера проекта «А где Пушкин?» проходят по четвергам. Начало в 19:00.
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