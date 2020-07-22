2020-07-22T04:41:50+03:00
Общество

Директор Приморских электрических сетей оценил защиту дипломов выпускников-энергетиков

Из-за сложной эпидемиологической ситуации защита работ проходила в онлайн режиме
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Директор филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко вошел в состав государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ студентов кафедры электроэнергетики и электротехники Инженерной школы ДВФУ.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации защита работ проходила в онлайн режиме: студенты представляли свои работы и отвечали на вопросы членов государственной комиссии с использованием дистанционных технологий.

Защита началась в понедельник 13 июля и проходила в течение семи дней. Всего к защите было допущено 85 выпускников кафедры, все они получили положительные оценки.

- Участие в защите выпускных квалификационных работ помогает объективно оценить профессиональную подготовку студентов. Всех ребят я рассматриваю как потенциальных сотрудников приморского филиала ДРСК, в котором сегодня реализуются интересные отраслевые проекты, - рассказал директор филиала Сергей Чутенко.

Филиал «Приморские электрические сети» много лет сотрудничает с кафедрой электроэнергетики и электротехники Инженерной школы ДВФУ, в свою очередь для студентов успешная защита – это хорошая возможность дальнейшего трудоустройства в ДРСК, крупнейшую сетевую компанию Дальнего Востока.

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