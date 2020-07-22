2020-07-22T05:09:56+03:00
Общество

Собака с вулканическим именем Этна помешала перебросить в исправительное учреждение три мобильника

Сотрудники ГУФСИН в очередной раз предотвратили попадание на режимную территорию запрещенных предметов
Никита СЕРГЕЕВ
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Собака это нашла сверток с запрещенными предметами. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краюСобака это нашла сверток с запрещенными предметами. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю
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В Приморье при досмотре местности, прилегающей к лечебно исправительному учреждению ЛИУ-47, служебная собака по кличке Этна помогла обнаружить сверток. Внутри пакета находились приготовленные к перебросу на режимную территорию 3 сотовых телефона и 2 зарядных устройства.

В свертке для переброски на территорию ЛИУ-47 находились три телефона. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

В свертке для переброски на территорию ЛИУ-47 находились три телефона. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю, спектр применения служебных собак в уголовно-исправительной системе достаточно широк. Они используются при патрулировании, карауле и розыске, участвуют в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, а также при досмотре транспортных средств и багажа в комнате по приему и досмотру посылок, бандеролей, передач. Кроме этого, кинологи результативно участвуют и в совместных оперативно-разыскных мероприятиях с УМВД.

Спектр применения служебных собак в уголовно-исправительной системе достаточно широк. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

Спектр применения служебных собак в уголовно-исправительной системе достаточно широк. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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