Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки

22 Июль 2020 2020-07-22T05:52:12+03:00

Такое же количество инфицированных было зафиксировано в крае только один раз 17-го июня

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У 104 жителей региона за последние сутки диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Отметим, что столь высокое количество выявленных носителей COVID-19 за сутки фиксировалось в крае лишь единожды — 17 июля. С этого числа выявляемость заразившихся падала до 11 июля, достигнув цифры — 51. После этого вновь начался резкий подъем.

Сообщается, что темп прироста заболеваемости на сегодня составляет 1,8%. Лабораторно обследованы на наличие инфекции более 211 тысяч приморцев. Выявлено с начала эпидемии 5838 инфицированных COVID-19. Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Выписаны за вчерашний день 94 пациента, всего победили болезнь 4350 приморцев.

В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

За последние сутки проверены около тысячи торговых точек, более 180 объектов общепита, более 1200 единиц общественного транспорта и такси, 69 баз отдыха и пляжей. Составлено 103 протокола. По части из них уже назначено наказание в виде административного штрафа.

Распространение COVID-19 по Приморскому краюФото: пресс-служба правительства Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU