Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки
У 104 жителей региона за последние сутки диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Отметим, что столь высокое количество выявленных носителей COVID-19 за сутки фиксировалось в крае лишь единожды — 17 июля. С этого числа выявляемость заразившихся падала до 11 июля, достигнув цифры — 51. После этого вновь начался резкий подъем.
Сообщается, что темп прироста заболеваемости на сегодня составляет 1,8%. Лабораторно обследованы на наличие инфекции более 211 тысяч приморцев. Выявлено с начала эпидемии 5838 инфицированных COVID-19. Летальных исходов зарегистрировано уже 66. Выписаны за вчерашний день 94 пациента, всего победили болезнь 4350 приморцев.
В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.
За последние сутки проверены около тысячи торговых точек, более 180 объектов общепита, более 1200 единиц общественного транспорта и такси, 69 баз отдыха и пляжей. Составлено 103 протокола. По части из них уже назначено наказание в виде административного штрафа.
Распространение COVID-19 по Приморскому краюФото: пресс-служба правительства Приморского края
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU