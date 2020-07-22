2020-07-22T07:35:24+03:00
Общество

Погоня со стрельбой по улицам Уссурийска закончилась 14 сутками ареста и штрафом более 21 тысячи рублей

18-летний парень без водительских прав подверг опасности жизни людей и совершил массу разнообразных нарушений [фото, видео]
Никита СЕРГЕЕВ
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Уходя от погони, водитель много раз нарушал правила. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу УссурийскуУходя от погони, водитель много раз нарушал правила. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску
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В Уссурийске на улице Калинина в районе дома № 2 во время патрулирования инспекторы ДПС остановили автомобиль марки Toyota Corona. За рулем находился 18-летний местный житель. Когда водителя проверили по базам данных ГИБДД выяснилось, что водительского удостоверения молодой человек никогда не получал.

Далее события развивались почти по сценарию экшн-фильма. Нарушитель закрылся в автомобиле и начал движение. Включив «мигалки» и сирену, полицейские начали преследование. Парень за рулем игнорируя требования представителей закона остановиться, несся по городским улицам, выезжая на встречную полосу и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В конце концов сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие, открыв стрельбу по колесам автомобиля-беглеца. Установили машину на улице Ефимова в селе Утесное.

18-летний нарушитель. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

18-летний нарушитель. Скриншот видео: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

От медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушитель, которого доставили в отдел полиции, отказался. Проще перечислить каких нарушений водитель без прав не совершил, поэтому на него были составлены административные материалы по части 4 статьи 12.15, части 2 статьи 12.25, части 2 статьи 12.37, части 1 статьи 12.7, части 2 статьи 12.26 и статьи 19.3 КоАП РФ.

За отказ от медицинского освидетельствования мировой суд города Уссурийска назначил злостному правонарушителю 14 суток административного ареста. Сумма штрафов за остальные правонарушения превысила 21 тысячу рублей.

Инспекторы ДПС задержали в Уссурийске молодого человека без водительских прав.Видео: Пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

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ИСТОЧНИК KP.RU

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