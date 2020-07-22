2020-07-22T10:12:32+03:00
Общество

Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения

Мелодия «Пусть бегут неуклюже... » зазвучала под окнами дома на Добровольского в жаркий солнечный день [видео]
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Скриншот видео, присланного читателем "КП - Владивосток"Скриншот видео, присланного читателем "КП - Владивосток"
Изменить размер текста:

Необычным способом поздравить с днем рождения свою знакомую решил один из жителей Владивостока. Трио товарищей — музыкантов прямо перед домом именинницы (Добровольского, 25) сначала исполнило знаменитую мелодию песенки Владимира Шаинского из мультфильма «Крокодил Гена», а затем молодой человек произнес слова поздравления для некой Веры, вероятно, уже наблюдающей за мини-концертом из своего окна, и объявил новый музыкальный номер.

— Следующее произведение посвящено именно тебе, написано именно для тебя, — сказал парень.

Далее звучит музыка... и это песня Валерия Меладзе «Салют Вера».

Нужно отметить, что ребята играют по нотам. Видимо, музыка для них не хобби, а профессия.

Музыкальное поздравление с днём рождения во Владивостоке.Видео предоставлено читателем "Комсомольской правды - Владивосток"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 миллионов рублей за тройняшек: семья из Приморья получила сертификат на приобретение жилья
Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения
Погоня со стрельбой по улицам Уссурийска закончилась 14 сутками ареста и штрафом более 21 тысячи рублей
Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки
Собака с вулканическим именем Этна помешала перебросить в исправительное учреждение три мобильника
Директор Приморских электрических сетей оценил защиту дипломов выпускников-энергетиков
Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19
«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом