Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения
Необычным способом поздравить с днем рождения свою знакомую решил один из жителей Владивостока. Трио товарищей — музыкантов прямо перед домом именинницы (Добровольского, 25) сначала исполнило знаменитую мелодию песенки Владимира Шаинского из мультфильма «Крокодил Гена», а затем молодой человек произнес слова поздравления для некой Веры, вероятно, уже наблюдающей за мини-концертом из своего окна, и объявил новый музыкальный номер.
— Следующее произведение посвящено именно тебе, написано именно для тебя, — сказал парень.
Далее звучит музыка... и это песня Валерия Меладзе «Салют Вера».
Нужно отметить, что ребята играют по нотам. Видимо, музыка для них не хобби, а профессия.
Музыкальное поздравление с днём рождения во Владивостоке.Видео предоставлено читателем "Комсомольской правды - Владивосток"
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