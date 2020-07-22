Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения

22 Июль 2020 2020-07-22T10:12:32+03:00

Мелодия «Пусть бегут неуклюже... » зазвучала под окнами дома на Добровольского в жаркий солнечный день [видео]

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Необычным способом поздравить с днем рождения свою знакомую решил один из жителей Владивостока. Трио товарищей — музыкантов прямо перед домом именинницы (Добровольского, 25) сначала исполнило знаменитую мелодию песенки Владимира Шаинского из мультфильма «Крокодил Гена», а затем молодой человек произнес слова поздравления для некой Веры, вероятно, уже наблюдающей за мини-концертом из своего окна, и объявил новый музыкальный номер.

— Следующее произведение посвящено именно тебе, написано именно для тебя, — сказал парень.

Далее звучит музыка... и это песня Валерия Меладзе «Салют Вера».

Нужно отметить, что ребята играют по нотам. Видимо, музыка для них не хобби, а профессия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/791919" frameborder="0"></iframe> Музыкальное поздравление с днём рождения во Владивостоке.Видео предоставлено читателем "Комсомольской правды - Владивосток"

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