10 миллионов рублей за тройняшек: семья из Приморья получила сертификат на приобретение жилья

22 Июль 2020 2020-07-22T10:12:01+03:00

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Супружескую пару из Славянки поздравил с рождением тройняшек губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Трое мальчиков: Харитон, Мирон и Матвей появились на свет 16 июля с разницей в несколько минут. У новорожденных уже есть родившиеся раньше брат Егор и сестра Софья. Мама Елена Козлова и малыши еще находятся в Приморском краевом Перинатальном центре во Владивостоке и ждут выписки домой. Все чувствуют себя хорошо.

Олег Кожемяко региона вручил женщине сертификат на улучшение условий проживания. В Приморье семьям, в которых родились одновременно трое и более детей положена социальная выплата на приобретение жилья. Семья Козловых получит 10 миллионов 300 тысяч рублей.

— Вы теперь многодетная семья, государство будет сопровождать вас, чтобы дети ни в чем не нуждались, — заявил глава региона.

Также Елене передали документ на региональный материнский капитал.

Мама тройни Елена КозловаФото: пресс-служба правительства Приморского края

— Очень приятно получить такую колоссальную помощь от государства. Мы не ожидали и не могли предположить, что нам теперь положены выплаты, тем более в таких размерах. Теперь все наши жилищные затруднения неожиданным образом разрешились — на сертификат купим дом в Славянке, — сказала мама тройни.

Елена Козлова по профессии педагог и до рождения тройняшек работала в детском саду. После выхода из декрета она намерена открыть собственное дело — заняться развитием детей.

В Приморском краевом Перинатальном центреФото: пресс-служба правительства Приморского края

По данным пресс-службы правительства Приморья, в прошлом году в краевом Перинатальном центре родились 98 двоен и две тройни. А в 2020 за семь месяцев на свет появились уже 72 пары двойняшек и четыре тройни.

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ИСТОЧНИК KP.RU