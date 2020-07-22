2020-07-22T10:54:27+03:00
Общество

Во Владивостоке обокрали капитана полиции, заснувшую в машине

Вместе с деньгами и банковским картами исчезло служебное удостоверение
Никита СЕРГЕЕВ
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Полиция приморья разыскивает преступника, обокравшего их коллегуПолиция приморья разыскивает преступника, обокравшего их коллегуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стражи порядка разыскивают преступника, обворовавшего сотрудницу краевой полиции, заснувшую в автомобиле. По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, капитан полиции вышла из здания УМВД по Приморскому краю на улице Алеутской вместе с коллегой, которой нужно было забрать ребенка из детского сада неподалеку.

Пока сослуживица отсутствовала, женщина задремала на переднем сидении машины, двери которой были не заблокированы. Чем и воспользовался злоумышленник. Он украл небольшой рюкзак спящей полицейской с заднего сиденья авто.

Минут через 20, когда вернулась подруга с ребенком, пропажа была обнаружена. Конечно же, служительница закона тут же обратилась в полицию. Помимо денег, банковских карт, ключей от квартиры, вор стащил паспорт и служебное удостоверение.

Ведется расследование, устанавливается личность подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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