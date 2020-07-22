Приморцы стали пользоваться электронными заказными письмами

22 Июль 2020 2020-07-22T11:28:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморский край вошел в число регионов, жителям которых государственные службы стали направлять письма в электронном формате. Благодаря новому сервису приморцы могут получать уведомления от МФЦ и судебные извещения практически моментально, их в любое время можно прочитать или распечатать в личном кабинете пользователя на сайте Почты России или в мобильном приложении.

«Почта России продолжает работу по расширению списка государственных ведомств, которые отправляют юридически значимую корреспонденцию гражданам в электронном формате. Получателям таких писем не нужно идти в почтовое отделение, что особенно удобно, когда человек ждет важное письмо или адрес места жительства отличается от адреса постоянной регистрации», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

Преимуществами сервиса являются моментальность доставки, сохранность корреспонденции и юридическая значимость документа. Электронное заказное письмо – это аналогичный бумажному письму документ, заверенный электронной подписью и сопровождаемый отчетом о доставке. При этом Почта России обеспечивает конфиденциальность переписки в соответствии с законодательством. Стоимость доставки электронных заказных писем оплачивается отправителем, для получателей сервис является бесплатным.

Для того, чтобы получать электронные заказные письма от государственных ведомств, необходимо отметить свое согласие на любом из ресурсов: на сайте Госуслуг, в мобильном приложении Почты России или на сайте компании zakaznoe.pochta.ru. Указать свое полное имя, номер мобильного телефона и адрес проживания. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение не придется. Уведомления о новой корреспонденции поступят на мобильный телефон, а сами письма в любой момент можно будет прочитать в мобильном приложении Почты России.

Если получатель корреспонденции подключил сервис электронных заказных писем, он моментально получит такое письмо. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено в конверте традиционным способом. Подключение к сервису не является обязательным – граждане самостоятельно выбирают, каким способом получать адресованные им документы от государственных ведомств.

Вместе с тем сервис электронных заказных писем в России набирает популярность, к услуге подключились более 4 млн пользователей и 7 тысяч организаций. Электронными заказными письмами могут пересылаться постановления о нарушениях в области дорожного движения от ГИБДД, уведомления из Пенсионного фонда РФ, мировых судей, банковские и иные документы юридических лиц. В Приморье к сервису одними из первых подключились Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, Девятый кассационный суд общей юрисдикции.