Жительница Часовитина пожаловалась в полицию на хулиганов с самодельным «огнеметом»

23 Июль 2020 2020-07-23T00:44:33+03:00

Во Владивостоке подростки из самострела обстреливали картошкой окна жилого дома и машины с криками «Аллах акбар»

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Жительница Первомайского района пожаловалась в полицию на местных хулиганов с самодельным «огнеметом». Группа школьников соорудила самострел на основе трубы с газом и обстреливает жилой дом.

Как рассказала 52-летняя жительница Часовитина, хулиганами являются местные подростки, которые не реагируют на замечания и постоянно нарушают покой граждан. Нарушители спокойствия соорудили самодельный «огнемет» из трубы, к которой присоединили газ из баллончика.

По ее словам, выстрелы по окнам дома и машинам из картошки производятся после поджога газа с одного конца трубы под громкие крики «Аллах акбар». Малолетние нарушители спокойствия не реагируют на замечание взрослых и просто разбегаются, если их пытаются задержать.

Возмущенная таким поведением подростков жительница дома пожаловалась на них в полицию и попросила провести со школьниками воспитательную беседу. Стражи порядка выслушали горожанку и приступили к проверке по факту обстрелов картошкой из самодельного стреляющего устройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU