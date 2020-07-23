2020-07-23T01:29:34+03:00
Происшествия

«Ночной кошмар»: во Владивостоке подожгли иномарку на тротуаре под окнами

Машина принадлежит охранному агентству, камеры зафиксировали человека в капюшоне [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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В ночь на 23 июня некоторые жильцы новой девятиэтажки по улице Нейбута почувствовали запах гари через открытые окна. Выглянув с балкона, они даже не смогли понять, что происходит – все окутано дымом. В этот момент на тротуаре у самого дома горел автомобиль, принадлежащий расположенному тут охранному агентству.

Около двух часов ночи жильцы нового микрорайона «Зеленый угол» вызвали пожарных. Очевидцы утверждают, что сначала пожарные заблудились и поехали не по той дороге. В итоге уперлись в бетонные блоки перед новостройкой. Но в итоге машину потушили, а дальше пришлось подключать следователей.

Под окнами многоэтажки во Владивостоке подожгли машину.

Оказалось, загорелась машина охранного агентства, офис которого расположен на первом нежилом этаже этого дома. Почему-то сотрудники этого агентства ставили свои автомобили не на общей парковке, а прямо на тротуаре, поближе к крыльцу своего офиса.

Камеры наблюдения зафиксировали, что ночью из лесу вышел молодой человек, натянул капюшон и направился к машинам. Когда вспыхнул огонь, поджигатель бежал обратно в сторону леса. Следователи нашли на месте преступления бутылку с бензином.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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