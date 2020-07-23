Разгадана тайна упавшего светофора в Уссурийске
Прошлым утром в Уссурийске горожане обнаружили светофор на перекрестке Комарова и Некрасова лежащим в кустах. Устал немножко, шутили уссурийцы, предположили, что его могла сбить машина. Но все оказалось проще.
В самом популярном паблике города в Инстаграм «Марк Чернослив» появилось видео с камер наблюдения, из которого становится ясно – это результат не ДТП, а неадекватного поведения прохожего.
Он уже, вроде, и мимо прошел. Но вдруг светофор ему ем-то не понравился. Мужчина подошел, схватил двумя руками, раскачал столб – тот не выдержал и завалился. После чего прохожий пошел дальше.
Кто сломал светофор в Уссурийске.
Светофор, кстати, продолжил работать уже лежа.
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ИСТОЧНИК KP.RU