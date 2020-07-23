2020-07-23T02:18:11+03:00
Общество

Разгадана тайна упавшего светофора в Уссурийске

Как показали камеры видеонаблюдения, водители тут ни при чем [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Поломанный светофор на перекрестке Комарова и Некрасова в Уссурийске. Источник: instagram.com/mark2_cheПоломанный светофор на перекрестке Комарова и Некрасова в Уссурийске. Источник: instagram.com/mark2_che
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Прошлым утром в Уссурийске горожане обнаружили светофор на перекрестке Комарова и Некрасова лежащим в кустах. Устал немножко, шутили уссурийцы, предположили, что его могла сбить машина. Но все оказалось проще.

В самом популярном паблике города в Инстаграм «Марк Чернослив» появилось видео с камер наблюдения, из которого становится ясно – это результат не ДТП, а неадекватного поведения прохожего.

Он уже, вроде, и мимо прошел. Но вдруг светофор ему ем-то не понравился. Мужчина подошел, схватил двумя руками, раскачал столб – тот не выдержал и завалился. После чего прохожий пошел дальше.

Кто сломал светофор в Уссурийске.

Светофор, кстати, продолжил работать уже лежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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