Разгадана тайна упавшего светофора в Уссурийске

23 Июль 2020 2020-07-23T02:18:11+03:00

Как показали камеры видеонаблюдения, водители тут ни при чем [видео]

Изменить размер текста: A A

Прошлым утром в Уссурийске горожане обнаружили светофор на перекрестке Комарова и Некрасова лежащим в кустах. Устал немножко, шутили уссурийцы, предположили, что его могла сбить машина. Но все оказалось проще.

В самом популярном паблике города в Инстаграм «Марк Чернослив» появилось видео с камер наблюдения, из которого становится ясно – это результат не ДТП, а неадекватного поведения прохожего.

Он уже, вроде, и мимо прошел. Но вдруг светофор ему ем-то не понравился. Мужчина подошел, схватил двумя руками, раскачал столб – тот не выдержал и завалился. После чего прохожий пошел дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792091" frameborder="0"></iframe> Кто сломал светофор в Уссурийске.

Светофор, кстати, продолжил работать уже лежа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU