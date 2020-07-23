Воздушная гавань Приморья наращивает частоту полетов и расширяет их географию

В летнем расписании в аэропорту Владивосток открылись новые направления Фото: Сергей БАЛАНОВ

Международный аэропорт Владивосток начал восстановление частоты полетов внутри страны. К тому же открылись новые региональные направления.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уже увеличила до четырех рейсов в неделю полеты в Екатеринбург через Иркутск. Рейсы из Владивостока будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Стало больше рейсов в столицу. Самолеты авиакомпании «Россия» отправляются из Приморья теперь ежедневно в 12:05 местного времени. Кроме того, дважды в день рейсы в Москву выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Половина рейсов компании теперь осуществляется на более вместительных широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 777.

S7 airlines увеличила частоту полетов сразу по двум направлениям. В Красноярск рейсы выполняются два раза в неделю, а в Новосибирск — 12 раз в неделю.

Увеличилось количество рейсов авиакомпании «ИрАэро» по маршруту Владивосток — Благовещенск-Чита-Иркутск с двух до трех раз в неделю.

В летнем расписании в аэропорту Владивосток открылись новые направления. Запущены прямые рейсы на черноморские курорты Сочи и Симферополь. Полеты выполняет авиакомпания «Россия» в партнерстве с туроператором «Библио-Глобус». Авиакомпания «Аврора» открыла прямой рейс в Красноярск. Полеты выполняются три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

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