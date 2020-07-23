2020-07-23T03:12:59+03:00
Общество

Большой детсад с бассейном построят на острове Русский до конца следующего года

По замыслу мэрии Владивостока все работы от проектировки до сдачи «под ключ» будет осуществлять один подрядчик
Никита СЕРГЕЕВ
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В двухэтажном здании разместятся комнаты для групп на 350 ребятВ двухэтажном здании разместятся комнаты для групп на 350 ребятФото: Мария ЛЕНЦ
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Победителем в аукционе на строительство большого детского сада в поселке Аякс на острове Русский стало ООО «Ремонтно-строительная компания КФК». Это будет первый муниципальный объект во Владивостоке, который сделает «под ключ» один единственный подрядчик: от разработки проектно-сметной документации до сдачи здания в эксплуатацию. Как считает администрация города, такой подход сможет обеспечить высокое качество и ответственность подрядчика на всех этапах работы.

Новый детсад возведут недалеко от ДВФУ. Планируется, что в него будут ходить дети сотрудников и студентов университета, а также сотрудников театрально-образовательного комплекса, который построят в Аяксе.

Согласно техническому заданию в двухэтажном здании разместятся комнаты для групп на 350 ребят, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, бассейн, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, административные и хозяйственные помещения. В каждой группе будет раздевалка, игровая комната, спальня, буфет и туалет. Детсад рассчитан на 17 групп детей, включая ясельную.

Новый детсад возведут недалеко от ДВФУ Фото: Администрация Владивостока

Новый детсад возведут недалеко от ДВФУФото: Администрация Владивостока

Территория возле сада должна иметь для каждой группы свою площадка с игровым и спортивным оборудованием и теневыми навесами. Не менее 68% площади участка должно занимать озеленение.

Контракт с «Ремонтно-строительной компанией КФК» планируют заключить в ближайшие дни. Затем подрядчик приступит к проектированию. Когда проектно-сметная документация получит положительное заключение экспертизы, начнется строительство. Сдача детского сада должна состоятся до конца 2021 года.

Стоимость объекта под ключ по итогам аукциона составляет 514 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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