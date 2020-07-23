Утро началось с перевертышей: во Владивостоке сразу два таких ДТП
Похоже, сегодня на дорогах нужно быть вдвойне аккуратнее. С самого утра во Владивостоке множество ДТП, причем как минимум две машины оказались перевёрнутыми. О пострадавших пока не сообщается.
На улице Адмирала Горшкова перевернулась «Тойота Приус». Причем автомобиль почти полностью перегородил улицу. Позже его развернули, чтобы другие автомобили могли проехать.
Приус на крыше в Снеговой пади.Источник: instagram.com/dpskontrol125rus
Затем на Жигура столкнулись «Тойота Эстима» и «Ниссан Жук». Последний оказался на боку, перекрыв движение со стороны кольца Третьей Рабочей.
ДТП на Жигура.
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ИСТОЧНИК KP.RU