Утро началось с перевертышей: во Владивостоке сразу два таких ДТП

23 Июль 2020 2020-07-23T04:00:23+03:00

В Снеговой пади на крыше лежит «Приус», а на Жигура на боку «Жук» [видео]

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Похоже, сегодня на дорогах нужно быть вдвойне аккуратнее. С самого утра во Владивостоке множество ДТП, причем как минимум две машины оказались перевёрнутыми. О пострадавших пока не сообщается.

На улице Адмирала Горшкова перевернулась «Тойота Приус». Причем автомобиль почти полностью перегородил улицу. Позже его развернули, чтобы другие автомобили могли проехать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792097" frameborder="0"></iframe> Приус на крыше в Снеговой пади.Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

Затем на Жигура столкнулись «Тойота Эстима» и «Ниссан Жук». Последний оказался на боку, перекрыв движение со стороны кольца Третьей Рабочей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/792098" frameborder="0"></iframe> ДТП на Жигура.

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ИСТОЧНИК KP.RU