2020-07-23T04:00:23+03:00
Происшествия

Утро началось с перевертышей: во Владивостоке сразу два таких ДТП

В Снеговой пади на крыше лежит «Приус», а на Жигура на боку «Жук» [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Перевертыш в Снеговой пади. Источник: instagram.com/dpskontrol125rusПеревертыш в Снеговой пади. Источник: instagram.com/dpskontrol125rus
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Похоже, сегодня на дорогах нужно быть вдвойне аккуратнее. С самого утра во Владивостоке множество ДТП, причем как минимум две машины оказались перевёрнутыми. О пострадавших пока не сообщается.

На улице Адмирала Горшкова перевернулась «Тойота Приус». Причем автомобиль почти полностью перегородил улицу. Позже его развернули, чтобы другие автомобили могли проехать.

Приус на крыше в Снеговой пади.Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

Затем на Жигура столкнулись «Тойота Эстима» и «Ниссан Жук». Последний оказался на боку, перекрыв движение со стороны кольца Третьей Рабочей.

ДТП на Жигура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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