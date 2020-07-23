2020-07-23T04:04:24+03:00
Общество

Крестьянская ферма в духе средневековой Европы появится под Уссурийском

Любители исторической реконструкции взяли под проект дальневосточный гектар [фото]
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Средневековую ферму в традициях XI века собираются построить на дальневосточном гектаре под Уссурийском участники клуба исторических реконструкций.

Дальневосточный гектар любители истории получили в феврале. Фото: сайт АРЧК

Дальневосточный гектар любители истории получили в феврале. Фото: сайт АРЧК

«Заявку на получение земли по программе мы подали осенью прошлого года, а в феврале мы оформили участок. Сейчас мы строим здесь историческую ферму, где будем выращивать сельскохозяйственные культуры, характерные для XI века, проводить фестивали и соревнования, костюмированные балы — в общем, воссоздавать дух прошлого», — рассказал автор проекта, кандидат исторических наук Дмитрий Рыбель.

Реконструкторы сами изготавливают одежду и утварь. Фото: сайт АРЧК

Реконструкторы сами изготавливают одежду и утварь. Фото: сайт АРЧК

По словам любителя европейского Средневековья, в городе многие увлечены исторической реконструкцией. Раньше единомышленникам уже приходилось договариваться о проведении фестивалей с уклоном в историю с собственниками других земельных участков.

В планах проведение исторических фестивалей, турниров, костюмированных балов

В планах проведение исторических фестивалей, турниров, костюмированных балов

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сейчас обустройством территории и возведением фермы занимаются более 200 волонтеров. Среди них студенты, менеджеры, рабочие предприятий, школьники, научные работники. Они сами делают утварь и шьют одежду, изучают традиции по историческим документам.

У Приморье немало людей увлечены исторической реконструкцией. Фото: сайт АРЧК

У Приморье немало людей увлечены исторической реконструкцией. Фото: сайт АРЧК

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серийного домушника, совершавшего кражи в частных домах, задержали в Уссурийске
Итоги мониторинга воздуха подтвердили эффективность систем пылеподавления АО «Восточный Порт»
Объявлено о смерти еще одного приморца от коронавируса
Нехороший рекорд: в Приморье за сутки зафиксировано 110 новых случаев COVID-19
Приморские электрически сети модернизируют подстанцию 110 кВ «Муравейка»
Благодарность от полиции получили жители Находки, нашедшие пропавшего ребенка
Крестьянская ферма в духе средневековой Европы появится под Уссурийском
Утро началось с перевертышей: во Владивостоке сразу два таких ДТП
Школьник из Врангеля увековечил в Википедии имя первого начальника Восточного Порта
Большой детсад с бассейном построят на острове Русский до конца следующего года
Воздушная гавань Приморья наращивает частоту полетов и расширяет их географию
Разгадана тайна упавшего светофора в Уссурийске
«Ночной кошмар»: во Владивостоке подожгли иномарку на тротуаре под окнами
С самодельным «огнеметом»: жительница Часовитина пожаловалась в полицию на хулиганов
«Равчик – красавчик»: житель Владивостока поставил машину, чтобы застройщик не смог возвести забор
Приморцы стали пользоваться электронными заказными письмами
Во Владивостоке обокрали капитана полиции, заснувшую в машине
10 миллионов рублей за тройняшек: семья из Приморья получила сертификат на приобретение жилья
Почти серенада: житель Владивостока сделал музыкальное поздравление с днем рождения
Погоня со стрельбой по улицам Уссурийска закончилась 14 сутками ареста и штрафом более 21 тысячи рублей
Приморье достигло пика выявления зараженных COVID-19 — 104 человека за сутки
Собака с вулканическим именем Этна помешала перебросить в исправительное учреждение три мобильника
Директор Приморских электрических сетей оценил защиту дипломов выпускников-энергетиков
Пушкинский сквер ждет жителей и гостей Владивостока на второй вечер «А где Пушкин?»
Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки
Открылось первое в Приморье отделение реабилитации для переболевших COVID-19
«Русские Витязи» появятся в небе над Владивостоком
Против лома есть прием: приморец убил недруга поленом