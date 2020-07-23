Крестьянская ферма в духе средневековой Европы появится под Уссурийском

23 Июль 2020 2020-07-23T04:04:24+03:00

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Средневековую ферму в традициях XI века собираются построить на дальневосточном гектаре под Уссурийском участники клуба исторических реконструкций.

Дальневосточный гектар любители истории получили в феврале. Фото: сайт АРЧК

«Заявку на получение земли по программе мы подали осенью прошлого года, а в феврале мы оформили участок. Сейчас мы строим здесь историческую ферму, где будем выращивать сельскохозяйственные культуры, характерные для XI века, проводить фестивали и соревнования, костюмированные балы — в общем, воссоздавать дух прошлого», — рассказал автор проекта, кандидат исторических наук Дмитрий Рыбель.

Реконструкторы сами изготавливают одежду и утварь. Фото: сайт АРЧК

По словам любителя европейского Средневековья, в городе многие увлечены исторической реконструкцией. Раньше единомышленникам уже приходилось договариваться о проведении фестивалей с уклоном в историю с собственниками других земельных участков.

В планах проведение исторических фестивалей, турниров, костюмированных балов

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, сейчас обустройством территории и возведением фермы занимаются более 200 волонтеров. Среди них студенты, менеджеры, рабочие предприятий, школьники, научные работники. Они сами делают утварь и шьют одежду, изучают традиции по историческим документам.

У Приморье немало людей увлечены исторической реконструкцией. Фото: сайт АРЧК

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ИСТОЧНИК KP.RU