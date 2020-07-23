Благодарность от полиции получили жители Находки, нашедшие пропавшего ребенка

Начальник отдела МВД России по городу Находке Вадим Трущенко вручил горожанам благодарственные письма. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Сотрудники полиции Находки выразили благодарность неравнодушным жителям Приморья за помощь в поисках пропавшего ребенка.

Заявление о пропаже 11-летнего сына поступило в полицию от 32-летней местной жительницы. Мать рассказала, что мальчик ушел из дома за мороженым и не вернулся. Когда самостоятельные поиски результата не дали, семья обратилась за помощью стражам порядка, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Начался поиск ребенка. К нему подключились и городские волонтеры из организации «ПримПоиск», а также неравнодушные жители города.

Мальчика увидели молодые люди, проезжавшие мимо школы. Они остановили машину, выяснили, что жизнь и здоровье несовершеннолетнего вне опасности, и передали ребенка полицейским.

Сергей Левин, Максим Гринько, Дмитрий Кузик и Николай Туряк нашли пропавшего мальчика. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

В отделе парнишка рассказал, что встретил знакомых ребят, с которыми отправился гулять. Никаких противоправных деяний в отношении школьника не совершалось. Любителя погулять передали законному представителю.

Начальник отдела МВД России по городу Находке полковник полиции Вадим Трущенко вручил горожанам, нашедшим мальчишку, Сергею Левину, Максиму Гринько, Дмитрию Кузик и Николаю Туряк благодарственные письма.

Совместная работа полиции и волонтеров становится эффективнее. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

Как сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова, совместная работа полиции и волонтеров приморской региональной общественной организации «ПримПоиск» из года в год становится эффективнее. Растет число граждан, числившихся пропавшими без вести и найденных в результате грамотно организованных, четко отлаженных поисковых мероприятий.

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