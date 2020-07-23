Приморские электрически сети модернизируют подстанцию 110 кВ «Муравейка»
Филиал «Приморские электрически сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) приступил к реконструкции подстанции 110 кВ «Муравейка» в пригороде Владивостока. Работы выполняются в рамках договора технологического присоединения между АО «ДРСК» и АО «Корпорация развития Приморского края».
Реконструкция подстанции «Муравейка» - это второй этап работ по технологическому присоединению объектов интегрированной развлекательной зоны «Приморье». Проектом предусматривается расширение и увеличение мощности существующей подстанции: установка третьего силового трансформатора мощностью 16 МВА, а также монтаж дополнительного комплектного распределительного устройства 6 кВ.
Завершить строительно-монтажные работы на энергообъекте планируется к концу текущего года. Дополнительные мощности подстанции «Муравейка» позволят обеспечить дальнейшее развитие интегрированной развлекательной зоны «Приморье».
Весной текущего года в рамка первого этапа технологического присоединения приморский филиал ДРСК построил 8 кабельных линий 6 кВ протяжённостью около 80 км и установил 4 распределительных пункта.
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